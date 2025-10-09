Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 22:09 Güncelleme: 09.10.2025 - 22:12
        Antalyaspor günü çift idmanla tamamladı
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah saatlerinde fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.

        Akdeniz temsilcisi, akşam saatlerinde ise Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi.

        İdmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler de takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

