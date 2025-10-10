Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Don Kişot" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eserinden esinlenen "Don Kişot" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eserinden esinlenen "Don Kişot" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rüyalarla gerçeğin birbirine karıştığı, hayal gücünün dansa dönüştüğü, bir şövalyenin hikayesi "Don Kişot" balesi, yarın saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde ikinci kez sahnelenecek.

        Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuyor. Eserin dekoru Özgür Usta, kostümleri Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

        Renkli karakterleri, neşeli dansları ve romantik öyküsüyle "Don Kişot", sanatseverleri klasik balenin büyülü dünyasına çağırıyor.

        Eserde "Don Kişot"u Cenk T. Şahinalp, "Sancho Panza"yı İ. Boğaç Özbakır, "Kitri"yi dönüşümlü olarak Rina Murata, "Basilio"yu Ryuhei Ito, "Gamache"yi Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Sayaka Matsushita, "Espada"yı ise Yağızhan Danış canlandıracak.

        Eser, 11-23-25 Ekim'de 7 yaş ve üzeri sanatseverlerle buluşacak. Biletler, Antalya DOB gişesi ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Kumluca'da "Ruh Sağlığı Günü" kapsamında program düzenlendi
        Kumluca'da "Ruh Sağlığı Günü" kapsamında program düzenlendi
        Kepez'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Kepez'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Antalya'da polis ekiplerince bazı okul ve huzurevlerinde trafik eğitimi ver...
        Antalya'da polis ekiplerince bazı okul ve huzurevlerinde trafik eğitimi ver...
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Antalya'da periton diyalizinin hasta yaşam kalitesine katkısı konuşuldu
        Antalya'da periton diyalizinin hasta yaşam kalitesine katkısı konuşuldu
        16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı
        16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı