Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Don Kişot" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eserinden esinlenen "Don Kişot" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rüyalarla gerçeğin birbirine karıştığı, hayal gücünün dansa dönüştüğü, bir şövalyenin hikayesi "Don Kişot" balesi, yarın saat 15.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde ikinci kez sahnelenecek.

Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuyor. Eserin dekoru Özgür Usta, kostümleri Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Renkli karakterleri, neşeli dansları ve romantik öyküsüyle "Don Kişot", sanatseverleri klasik balenin büyülü dünyasına çağırıyor.

Eserde "Don Kişot"u Cenk T. Şahinalp, "Sancho Panza"yı İ. Boğaç Özbakır, "Kitri"yi dönüşümlü olarak Rina Murata, "Basilio"yu Ryuhei Ito, "Gamache"yi Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Sayaka Matsushita, "Espada"yı ise Yağızhan Danış canlandıracak.