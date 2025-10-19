Serikspor, 1. Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.
Serikspor'un sahasındaki tadilat dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda 13 puan toplayan Antalya temsilcisi, rakibinin üç puan gerisinde yer alıyor.
Son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini Amed Sportif Faaliyet karşısında sürdürmek istiyor.
