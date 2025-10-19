Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serikspor, 1. Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serikspor, 1. Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

        Serikspor'un sahasındaki tadilat dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

        Lig'de 3 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda 13 puan toplayan Antalya temsilcisi, rakibinin üç puan gerisinde yer alıyor.

        Son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini Amed Sportif Faaliyet karşısında sürdürmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Elmalı ve Korkuteli ilçe teş...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Elmalı ve Korkuteli ilçe teş...
        Bakan Uraloğlu, Elmalı'da açılış ve temel atma törenlerinde konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Elmalı'da açılış ve temel atma törenlerinde konuştu:
        Antalya trafiğini rahatlatacak kavşaklar bakanlar Uraloğlu ve Ersoy'un katı...
        Antalya trafiğini rahatlatacak kavşaklar bakanlar Uraloğlu ve Ersoy'un katı...
        "TPRECD 47. Ulusal Kurultayı" Antalya'da başladı
        "TPRECD 47. Ulusal Kurultayı" Antalya'da başladı
        Antalya'da seyir halindeki traktörde bulunan saman balyaları yandı
        Antalya'da seyir halindeki traktörde bulunan saman balyaları yandı
        Antalya trafiğini rahatlatacak kavşaklar bakanlar Uraloğlu ve Ersoy'un katı...
        Antalya trafiğini rahatlatacak kavşaklar bakanlar Uraloğlu ve Ersoy'un katı...