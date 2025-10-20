GÜNCELLEME - Antalya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan zanlılar gözaltına alındı.

Belek Mahallesi'ndeki emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.