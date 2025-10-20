Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan şüpheliler yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan zanlılar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 23:43 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:43
        GÜNCELLEME - Antalya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan şüpheliler yakalandı
        Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan zanlılar gözaltına alındı.

        Belek Mahallesi'ndeki emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.

        - Valilik açıklaması

        Valilikten yapılan açıklamada, Serik ilçesinde karşılıklı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, olaya karışan şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

        Emniyet Müdürlüğü birimlerince olayın ardından şüphelilerin yakalanması için hızlıca çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada da şu görüşlere yer verildi.

        "İl genelinde kaçış güzergahı olarak kullanılabileceği değerlendirilen bölgelerde kapama noktaları oluşturulmuş, şüphelilerin ilimiz dışına çıkışları engellenmiş ve devamında sürdürülen istihbarat destekli detaylı çalışmalarla kısa süre içerisinde olayın tüm tarafları ve adresleri tespit edilmiştir. İlimiz merkezi ile Alanya ve Serik ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla olaya karışan tüm şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Bahse konu olay hakkında çok yönlü olarak yürütülen tahkikat, Serik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

