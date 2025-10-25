Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Altın Portakal'da "Gelin Takımı 2" filminin galası yapıldı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gelin Takımı 2" filmi seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal'da "Gelin Takımı 2" filminin galası yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Gelin Takımı 2" filmi seyirciyle buluştu.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Doğa Can Anafarta'nın yönettiği "Gelin Takımı 2"nin gösteriminin ardından film ekibi seyirci karşısına çıktı.

        Gösterimin ardından, yönetmen Anafarta, oyuncular Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Baran Bölükbaşı ile yapımcı Emre Oskay'ın katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

        Baran Bölükbaşı, oyunculuk eğitimini Antalya'da aldığını belirterek, bu yüzden filmi bu kentte seyirciyle izlemenin keyifli olduğunu ifade etti.

        Ecem Erkek de sette beş kadın olarak tartışmadan, sorun yaşamadan, güzel çekim süreci geçirdiklerini dile getirerek, her yaş grubundaki kadının aynı şekilde gülüp, eğlenebileceğini anlattı.

        Oyuncu Nilperi Şahinkaya ise filmdeki karakteri "Deniz" ile ilgili gelen soruları yanıtlayıp, karakterle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Yapımcı Emre Oskay da ilk profesyonel sinema tecrübesinde Derviş Zaim ile "Gölgeler ve Suretler" filminin yapımcılığını üstlendiğini anımsatarak, her filmin farklı bir yolculuğunun olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye

        Benzer Haberler

        Cezaevi firarileri kaçarken araçlarıyla girdikleri tarlada yakalandı
        Cezaevi firarileri kaçarken araçlarıyla girdikleri tarlada yakalandı
        Antalya'nın ilk enkazda canlı arama sertifikalı köpeği 'Tina' oldu
        Antalya'nın ilk enkazda canlı arama sertifikalı köpeği 'Tina' oldu
        Altın Portakal'da ilk gün, Gelin Takımı 2'nin galasıyla tamamlandı
        Altın Portakal'da ilk gün, Gelin Takımı 2'nin galasıyla tamamlandı
        Annesinin 'kız çocuklarını okutun' vasiyetini, yazdığı kitapların geliriyle...
        Annesinin 'kız çocuklarını okutun' vasiyetini, yazdığı kitapların geliriyle...
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i ağırlayacak
        Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır
        Alanyaspor, Kocaelispor maçına hazır