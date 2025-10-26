Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı

Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında dün bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G. tabancayla ateş ederek Ali K'yi ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Ali K. kurtarılamamış, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

