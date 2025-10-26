Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

        Giriş: 26.10.2025 - 13:11 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:11
        Antalya'nın Serik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

        Ali K'nin ölümüne ilişkin aranan şüpheli Cafer G. polis merkezine giderek teslim oldu.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Orta Mahalle'de Cafer G. ve Ali K. arasında dün bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cafer G. tabancayla ateş ederek Ali K'yi ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Ali K. kurtarılamamış, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlatmıştı.

