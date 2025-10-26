Habertürk
Habertürk
        Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu

        Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için girdiği suda kaybolan İrlandalı turistin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:21 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:21
        Antony Dmien Smith'in (40) suda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gönderilen AFAD, deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile Side Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

        Ekipler, su altı robotu ve dronu kullanarak 30-60 metre derinlikte tarama yaptı.

        Yapılan çalışmanın sonucunda su altı robotuyla 22 metre derinlikte İrlandalı turistin cansız bedeni tespit edildi.

        Belirlene noktaya dalış yapan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Smith'in cesedini çıkardı.

        - Olay

        Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla 22 Ekim'de Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na gitmiş, yüzmek için baraja giren İrlandalı turist sudan çıkmayınca teknedeki kız arkadaşının haber vermesiyle ekipler arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

