Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat Ziraat Odasının zeytinyağı fabrikaları üreticiye yılda 140 milyon lira katkı sağlıyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ziraat Odası tarafından işletilen zeytinyağı fabrikaları, üreticiye sağladığı uygun fiyatlı hizmetlerle bölge ekonomisine yıllık 140 milyon lira katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 26.10.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat Ziraat Odasının zeytinyağı fabrikaları üreticiye yılda 140 milyon lira katkı sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ziraat Odası tarafından işletilen zeytinyağı fabrikaları, üreticiye sağladığı uygun fiyatlı hizmetlerle bölge ekonomisine yıllık 140 milyon lira katkı sağlıyor.

        Manavgat'ta zeytin hasadının başlamasıyla bölgedeki zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor. Manavgat Ziraat Odası (MZO) bünyesindeki iki zeytinyağı fabrikası, uyguladığı düşük ücretlerle hem üreticinin maliyetini düşürüyor hem de bölgedeki fiyat dengesine yön veriyor.

        MZO Başkanı Rasim Metin, yaptığı açıklamada, hasat sezonuyla birlikte fabrikalarda 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirterek, "Tesislerimiz ticari kaygı gütmeden hizmet veriyor, piyasada adeta borsa görevi görüyor." dedi.

        İlki 2011 yılında yüzde 50 devlet desteğiyle açılan, ikincisi ise geçen yıl hizmete giren fabrikaların her birinin günlük 280 ton, toplamda 560 ton zeytin işleme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Metin, özel tesislerde sıkım ücretlerinin 30 liraya kadar çıktığı dönemde kendilerinin 22 liradan hizmet verdiğini söyledi.

        Metin, bu uygulama sayesinde üreticinin cebinde yıllık yaklaşık 140 milyon lira kaldığına dikkat çekerek "Manavgat'ın yanı sıra Serik, Alanya, Akseki ve İbradı'daki üreticiler de fabrikalarımızdan yararlanıyor." ifadesini kullandı.

        İklim değişiklikleri ve geçtiğimiz nisan ayındaki asitli yağmurlar nedeniyle bu yıl zeytin rekoltesinde yüzde 40 ile 45 oranında düşüş yaşandığını dile getiren Metin, sezon boyunca üreticilerin mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

        Üreticiler ise tesislerin hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet verdiğini ifade ederek Ziraat Odası yetkilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Antalya'da "12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi" düzenlendi
        Antalya'da "12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi" düzenlendi
        Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu (2)
        Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu (2)
        Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu
        Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı
        Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı
        Barajda kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmaları 5'inci günde; su altı...
        Barajda kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmaları 5'inci günde; su altı...
        '2030'da yapay zekayı kullanmayan meslekler sona erecek'
        '2030'da yapay zekayı kullanmayan meslekler sona erecek'