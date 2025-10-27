Habertürk
Habertürk
        Alanya'ya "Emerald Azzurra" gemisiyle 91 turist geldi

        Alanya'ya "Emerald Azzurra" gemisiyle 91 turist geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" 91 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:06
        Alanya'ya "Emerald Azzurra" gemisiyle 91 turist geldi
        Antalya'nın Alanya ilçesine Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Emerald Azzurra" 91 turist getirdi.

        Antalya Limanı'ndan sonra rotasını Alanya ilçesine çeviren 110 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 91 yolcu ile 74 personel bulunduğu öğrenildi.

        Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezdi.

        "Emerald Azzurra"nın sonraki durağı Limasol Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

