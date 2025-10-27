Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'daki okullarda Gazze için yardım toplandı

        Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'ye 552 bin 700 lira yardım toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'daki okullarda Gazze için yardım toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'ye 552 bin 700 lira yardım toplandı.

        Proje kapsamında düzenlenen kermeslere veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, kermeslerden 522 bin 700 lira gelir elde edildiğini açıkladı.

        Gelirin Gazze'ye yardım için kullanılacağını kaydeden Tekdemir, "Eğitim camiamız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermiştir. Öğrencilerimize insani sorumluluk ve paylaşma bilincini en güzel şekilde öğrettik. Destek veren tüm okullarımıza ve Kumluca halkına teşekkür ediyorum." dedi.

        Değerlendirme toplantısının ardından, toplanan yardım Türkiye Diyanet Vakfı Gazze Hesabı'na aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Alanya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
        Alanya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
        Spor ve turizm camiası Tontu'yu mutlu gününde yalnız bırakmadı
        Spor ve turizm camiası Tontu'yu mutlu gününde yalnız bırakmadı
        5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Antalya'da başladı
        5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Antalya'da başladı
        Alanya'da biri zincir market şubesi 2 işletme mühürlendi
        Alanya'da biri zincir market şubesi 2 işletme mühürlendi
        Falezlerde cansız bedeni bulundu
        Falezlerde cansız bedeni bulundu
        Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü
        Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü