Kumluca'daki okullarda Gazze için yardım toplandı

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'ye 552 bin 700 lira yardım toplandı.

Proje kapsamında düzenlenen kermeslere veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, kermeslerden 522 bin 700 lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Gelirin Gazze'ye yardım için kullanılacağını kaydeden Tekdemir, "Eğitim camiamız, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermiştir. Öğrencilerimize insani sorumluluk ve paylaşma bilincini en güzel şekilde öğrettik. Destek veren tüm okullarımıza ve Kumluca halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Değerlendirme toplantısının ardından, toplanan yardım Türkiye Diyanet Vakfı Gazze Hesabı'na aktarıldı.