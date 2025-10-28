Antalya'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı

Antalya'nın Muratpaşa, Finike ve Konyaaltı ilçe belediye başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Uysal, "Cumhuriyetimiz, 21’inci yüzyılda da ulusumuzun geleceğini, gelecek kuşaklarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Yaşasın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Cumhuriyet'in 102 yıldır bu topraklarda özgürlük, eşitlik ve bağımsızlığın sembolü olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Geyikçi, Cumhuriyet'in 102. yılında, birlik ve beraberlik içerisinde, coşku ve gururla bu anlamlı günün kutlanmasını dilediğini belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu ifade etti.