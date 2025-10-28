Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Antalya'nın Muratpaşa, Finike ve Konyaaltı ilçe belediye başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ilçe belediye başkanlarından Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa, Finike ve Konyaaltı ilçe belediye başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti.

        Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Uysal, "Cumhuriyetimiz, 21’inci yüzyılda da ulusumuzun geleceğini, gelecek kuşaklarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Yaşasın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de Cumhuriyet'in 102 yıldır bu topraklarda özgürlük, eşitlik ve bağımsızlığın sembolü olduğunu bildirdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Geyikçi, Cumhuriyet'in 102. yılında, birlik ve beraberlik içerisinde, coşku ve gururla bu anlamlı günün kutlanmasını dilediğini belirtti.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise Cumhuriyet'i korumak, yaşatmak ve güçlendirmenin herkesin görevi olduğunu ifade etti.

        Cumhuriyet'in kadınlar, gençler, çocuklar, emeğin ve bilimin aydınlığında yükselen bir yaşam biçimi olduğuna dikkati çeken Kotan, "Cumhuriyet, 102 yıl önce küllerinden doğan bir milletin yeniden ayağa kalkışının, birlik ve beraberlik içinde geleceğini inşa edişinin adıdır. Cumhuriyet, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Yerli ve yabancı şefler GastroAntalya'da buluşacak
        Yerli ve yabancı şefler GastroAntalya'da buluşacak
        Akseki'de öğrenciler tarihi kervan ve göç yolunda Cumhuriyet için yürüdü
        Akseki'de öğrenciler tarihi kervan ve göç yolunda Cumhuriyet için yürüdü
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması
        Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6 ilde operasyon (2...
        Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6 ilde operasyon (2...
        Antalya'da "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı
        Antalya'da "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisi açıldı
        Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor maçının hazırlıklarını tamamladı