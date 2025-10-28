Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Akbıyık, Başkan Aras ve Garnizon Komutanı Oktar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Diğer kurum ve kuruluşların çelenklerini sunmasının ardından tören sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Şahin, Başkan Vekili Özdemir ve Garnizon Komutanı Eren Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

