Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve protokol üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Şahin, Başkan Vekili Özdemir ve Garnizon Komutanı Eren Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Diğer kurum ve kuruluşların çelenklerini sunmasının ardından tören sona erdi.
Muğla
Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Koramiral Rafet Oktar, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Akbıyık, Başkan Aras ve Garnizon Komutanı Oktar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı.
Isparta
Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Isparta Valisi Abdullah Erin, Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.
Burdur
Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Burdur Valisi Bilgihan, Garnizon Komutanı Çelebi ve Belediye Başkanı Ercengiz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
