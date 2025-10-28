Sahil Sürat Dünya Şampiyonası finallerin Antalya'da yapılacak

Sahil Sürat Dünya Şampiyonası finalleri, 6-9 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Manavgat ilçesindeki Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenecek organizasyona 55 ülkeden 611 sporcu mücadele edecek.

Ev sahibi olarak tüm tekne sınıflarında mücadele edecek Türkiye adına Talha Çelik, Oğuz Kekeç, Ahmet Ofluoğlu, Ali Asrın Öz, Efnan Sezgin, Derin Kumuk, İrem Üstündağ, Melek Su Aktepe, Derin Özyiğit, Kaan Yılmaz Aydın, Alper Şevket Eren, Şenay Yılmaz, Enes Gök, Simge Zeynep Gündüz, Deniznur Baykara, Fatih Ünsal, Meriç Ağkuş, Muharrem Dakin, Elis Özbay ve Güneş İpek, ay-yıldızlı formayı giyecek.

Bu arada Tayland, Paraguay, Amerikan Samoası, Bulgaristan, Özbekistan, El Salvador, Gürcistan, Kuveyt ve Meksika, Irak, ilk kez yarışacak ülkeler arasında yer alacak.

- Şampiyonların mücadelesine sahne olacak

Erkekler tek çifte kategorisinde 40 sporcu yarışacak. Bunlar arasında Finlandiya'dan Joel Naukkarinen, Yeni Zelanda'dan Finlay Hamill, Avustralya'dan Tokyo 2020 Olimpiyat şampiyonu Spencer Turrin ve mevcut ünvan sahibi ABD'li Christopher Bak gibi tanınmış isimler yer alacak. Ayrıca, Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı James Cox da ünvan için mücadele edecek.