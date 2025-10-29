Antalya'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet Ali Doğan Tekin'in (20) kullandığı 07 CCJ 882 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle D-400 kara yolunda park halindeki 33 AZF 090 tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
