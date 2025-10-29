Habertürk
        Antalya Haberleri

        Serikspor, teknik direktör Sergey Yuran ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Rus teknik direktör Sergey Yuran ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:37
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sergey Yuran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Sergey Yuran, Antalya ekibinin başında çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

