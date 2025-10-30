Habertürk
        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:09
        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızlarpınarı Mahallesi Yalçın Sokak'ta bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

