        Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:13 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:13
        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Bursaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Akdeniz temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

        Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

