Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Bursaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.