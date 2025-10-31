Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Parçalı Yıllar" filmi gösterildi

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Parçalı Yıllar" filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 18:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:32
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Parçalı Yıllar" filmi gösterildi
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Parçalı Yıllar" filminin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı, oyuncular Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, İlkin Tüfekçi, Levent Özdilek, Derya Şensoy ve Kaan Kayasan'ın rol aldığı “Parçalı Yıllar” filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

        Yönetmen Pulat, söyleşide, filminin çıkış noktasının uzun yıllardır zihninde yer ettiğini belirtti.

        Hikayenin zamanla farklı bir boyuta evrildiğini anlatan Pulat, "Üniversite yıllarımdan beri bu dönemle ilgili bir film yapmak istiyordum ama ne anlatacağıma dair net bir fikrim yoktu. Zamanla hikaye, bir dönemi anlatmaktan ziyade bir karakterin doğrularla hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalışını konu alan bir yapıya dönüştü." dedi.

        Oyuncu Dikinciler, filmin kendisi için taşıdığı anlamın derin olduğunu belirtti.

        Heyecanını bir sözle dile getirmek istediğini söyleyen Dikinciler, "Yıllardır sanat için soyunacağım bir film arıyordum, biraz geç olmuş olabilir. Bunu hem gerçek hem de metaforik anlamda söylüyorum çünkü 'Aytekin' karakterinin yaşadığı içsel yolculuğun, aslında birçok oyuncunun da hayatında benzer biçimlerde yaşandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        İnsanların hayatları boyunca idealleriyle yaşamın gerçekleri arasında bir mücadele içinde olduğunu dile getiren Dikinciler, "Parçalı yıllar bence bir metafor olarak da öne çıktı. İdeolojik farklılıkların, inançların ve karşıtlıkların insanları parçaladığı yıllardı ama bugün bu hikayeden çıkarılacak en önemli ders, ön yargıları parçalayarak bütünleşebilmek. Kalpten gelen her şeyin birleştirici gücü var. Bugün burada bu filmi izleyip bizimle aynı duyguyu paylaşmanız, kalplerimizin birlikte attığını gösteriyor.” diye konuştu.

        Karakterle kendini özdeşleştirdiğini belirten Özdilek de senaryoyu okuduğunda filmin hem dönemi belgeleyen bir yapım hem de kendi sanatsal yolculuğu için anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi ve projede yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

        "Parçalı Yıllar" filminin konusu şöyle:

        "1975 Türkiye'sinde ekonomik kriz ve siyasal çöküşün ortasında kalan tiyatrocu Aytekin, hasta karısının tedavisi ve siyasal olaylara karışan oğlunun geleceği için ideallerinden ödün vererek erotik filmlerde oynamaya başlar. Bu filmlerde hızla şöhret olmaya başlayan Aytekin paraya ve üne kavuşsa da korumak istediği ailesini dağılmaktan kurtaramaz. Aytekin'in idealist tavrının yıkımı, bir ülkenin kültürel çöküşünün de simgesine dönüşür."

