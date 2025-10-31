Habertürk
        Serikspor, Adana Demirspor maçına hazır

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u yarın Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:35
        Serikspor, Adana Demirspor maçına hazır
        Yeşil-beyazlı ekip, Serikspor Tesisleri'ndeki antrenmanda yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde taktik çalıştı.

        Antalya ekibi, idmanın ardından Sivas'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

        Serikspor'da ameliyat olan Mesut Can Tunalı ile kaleci İbrahim Demir, dışında eksik bulunmuyor.

        Antalya temsilcisinin sahasındaki tadilat nedeniyle Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Serikspor-Adana Demirspor karşılaşmasını, hakem Oğuzhan Gökçen yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

