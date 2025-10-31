Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi

        Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin 3 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:43
        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklandı.

        Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

        Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

        Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

