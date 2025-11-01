Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Çakılların Dili" sergisi açıldı

        –Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Çakılların Dili" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Giriş: 01.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:37
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Çakılların Dili" sergisi açıldı
        –Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Çakılların Dili" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın 14 eserinden oluşan sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Sanatçının doğal çakıl taşlarına müdahale etmeden yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sarı, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında eserlerinin sergilenmesinden mutlu olduğunu ve 33 yıldır bu sanatı yaptığını söyledi.

        Eserlerindeki çakılların her birinin ayrı bir hikayesinin bulunduğunu belirten Sarı, "Eserlerimdeki çakıllar fısıldıyor, şarkı söylüyor ve hikaye anlatıyor. Her eser çok sesli bir şiir. Her çakıl bir hece, her ton bir kelime, her kompozisyon bir anlatı. Binlerce yıllık zamanın dili, eserlerimde hikaye anlatıyor." dedi.

        Tamamıyla doğadan topladığı çakılların, bir veya iki milimetrelik boyutlarda seçilerek tabloya aktarıldığını vurgulayan Sarı, eserlerini doğal taşları renklendirmeden yaptığını dile getirdi.

        Sergi, 9 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

