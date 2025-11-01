Antalya'da su çukurunda kadın cesedi bulundu

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi.

Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.