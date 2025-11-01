Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da su çukurunda kadın cesedi bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde su çukurunda kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 18:25 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da su çukurunda kadın cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde su çukurunda kadın cesedi bulundu.

        Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Su dolu çukurdan kadın cesedi çıktı
        Su dolu çukurdan kadın cesedi çıktı
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Çakılların Dili" sergisi açıldı
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Çakılların Dili" sergisi açıldı
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'd...
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'd...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız