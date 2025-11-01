Antalya'da su çukurunda kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde su çukurunda kadın cesedi bulundu.
Şatırlı Mahallesi'nde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su çukurunda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Emine Aşçı'ya ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, Aşçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
