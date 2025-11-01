Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara trafik kazası geçirdi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaymakamı İhsan Kara'nın içinde bulunduğu makam aracı trafik kazasına karıştı.

        Giriş: 01.11.2025 - 22:21 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:21
        Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara trafik kazası geçirdi
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaymakamı İhsan Kara'nın içinde bulunduğu makam aracı trafik kazasına karıştı.

        Tonguç Caddesi ile Şarampol Caddesi'nin kesişiminde Erkan S. yönetimindeki 07 AIR 470 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Ç’nin kullandığı ve içinde Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara’nın bulunduğu 07 AA 119 plakalı makam aracına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan makam aracı, önünde seyir halindeki Aslı Ü. idaresindeki 07 BLF 901 plakalı otomobile çarptı.

        Kazayı gören vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, Kara'nın şoförü de araçtan inerek Kara'nın durumunu kontrol etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kara, kontrol amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer araçlardaki sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından makam aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Kara'nın, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

