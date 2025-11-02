Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Filistinli yetimler yararına etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Filistinli yetimler yararına etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:40
        Antalya'da Filistinli yetimler yararına etkinlik düzenlendi
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Filistinli yetimler yararına etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe merkezindeki bir otelde düzenlenen kahvaltılı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, kermes yapıldı.

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Yıldırım, yaptığı açıklamada, dernek olarak yetimlere yardım için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini söyledi.

        İsrail'in Filistin'deki zulmünün devam ettiğini belirten Yıldırım, "Maalesef Müslüman coğrafyasında zulüm, göz yaşı ve kan dinmiyor. Bütün dünyanın gözü önünde zalim İsrail, kan dökmeye, insanlık dışı hareketlerine devam ediyor. Zulüm altında olan evsiz, barksız, annesiz, babasız kalmış yetimlere, öksüzlere yardım için çalışıyoruz." dedi.

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Kumluca Temsilcisi İsmail Kısa da Filistinli yetimler yararına kahvaltı programında buluştuklarını söyledi.

        Ümmet olarak, mazlumun derdine ortak olan bir medeniyetin temsilcileri olduklarını ifade eden Kısa, "Bugün burada düzenlediğimiz kahvaltı programımıza yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bu ilgi ve teveccühten son derece memnunuz. İnşallah buradan elde ettiğimiz desteği, Filistinli kardeşlerimize, yetimlere ulaştıracağız. Bizleri bu konuda yalnız bırakmayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

