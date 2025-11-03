Antalya'da apartmanın dördüncü katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Aksu ilçesindeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Altıntaş Mahallesi, Akkavak Caddesi'ndeki 10 katlı binanın dördüncü katında patlama yaşandı.
Patlama sonrasında apartman dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, binadaki vatandaşları tahliye etti.
Yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede araştırma yapan polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın klima motorundan kaynaklandığı tahmin ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.