İHH Antalya, yetim çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenledi

Programda çocuklar için yüz boyama, çeşitli oyunlar ve uçurtma aktiviteleri yapıldı.

İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, kent merkezindeki sahil parkında düzenlendi.

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, "Uçurtma Şenliğinde" yetim çocuklarla bir araya geldi.

