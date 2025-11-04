Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İHH Antalya, yetim çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenledi

        Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, "Uçurtma Şenliğinde" yetim çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHH Antalya, yetim çocuklar için "Uçurtma Şenliği" düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) üyeleri, "Uçurtma Şenliğinde" yetim çocuklarla bir araya geldi.

        İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, kent merkezindeki sahil parkında düzenlendi.

        Programda çocuklar için yüz boyama, çeşitli oyunlar ve uçurtma aktiviteleri yapıldı.

        Çocuklar, anneleri ve gönüllülerle birlikte gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

        Etkinliklerle çocukların kendilerini değerli hissetmelerini, moral ve motivasyonlarının artmasının hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Altın Portakal ödüllü yönetmen dünyayı çocukların gözünden yansıtıyor
        Altın Portakal ödüllü yönetmen dünyayı çocukların gözünden yansıtıyor
        Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sür...
        Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sür...
        ASO'dan sanayide "yeni oyun kurma" çağrısı
        ASO'dan sanayide "yeni oyun kurma" çağrısı
        Kaş Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kaş Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
        Sürücü kursu öğretmeninden motosiklet kazalarına karşı farkındalık çalışmas...
        Sürücü kursu öğretmeninden motosiklet kazalarına karşı farkındalık çalışmas...
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1798 turist geldi
        Alanya'ya "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1798 turist geldi