        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

        Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:36
        Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman'da ikamet eden S.S.'nin, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını ve yapılan baskılar sonucu 23 altın bilezik ve 5 altın yüzüğünü Manavgat'taki bir adrese bıraktığı şikayeti üzerine harekete geçti.

        Bırakılan ziynet eşyalarını almak için belirtilen adrese gelen şüphelinin M.E.Y. olduğu ve bu kişinin A.B. ile hareket ettiği tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonda M.E.Y. ve A.B. Bursa'daki bir pansiyonda yakalandı.

        Pansiyonda yapılan aramada 23 altın bilezik ve 5 altın yüzük bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Y. tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

