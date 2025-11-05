Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası'nda Türkiye'den 2 gümüş madalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası kapsamındaki 'Lazer Run' müsabakalarında Türkiye 2 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Alanya Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen şampiyonada 'Lazer Run' kategorisinde Türkiye, Büyük Britanya, İtalya ve Fransa'dan 12 sporcu yarıştı.

Milli sporcular Muhammed Muzaffer Çelik ve Emre Sayan kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, organizasyonun Türkiye adına tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen organizasyonun, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda sporun evrensel gücünü ve kapsayıcılığını gösteren çok değerli bir adım olduğunu belirten Aydın, "Para Lazer Run branşına ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur. Bu vesileyle hem sporcularımıza hem de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.