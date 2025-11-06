Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı, kamyonet sürücüsüne dava açıldı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da motosikletiyle kamyonete çarpan 22 yaşındaki Sabri Sezan'ın ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünün ortaya çıkması üzerine kamyonet sürücüsü hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

        Giriş: 06.11.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:03
        Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Onvo Sokak'ta 15 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında Sabri Sezan yönetimindeki 07 BGZ 443 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerlerken sağ yöne dönüş yapmak isteyen O.A. idaresindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak yaralanan Sezan, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından Sezan'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Kamyonet sürücüsü O.A. ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Tutulan kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunda motosiklet sürücüsü Sezan, asli kusurlu bulundu.

        - Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Soruşturma aşamasında, kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği tespit edildi.

        Kaza anını gösteren görüntülerin de dosyaya eklenmesinin ardından savcılık, şüpheli beyanı, kaza tespit tutanağı, görüntünün bulunduğu CD'nin inceleme tutanağı doğrultusunda kamyonet sürücüsü O.A. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

        İddianamede, kamyonet sürücüsünün sokakta dönerken kusurlu davrandığı, maktulün ölümüne sebebiyet verdiği, atılı suçu işlediği ve hakkında kamu davasının açılmasına yeter suç şüphesinin bulunduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

        İddianameyi kabul eden Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Aralık'a duruşma günü verildi.

        Baba Yusuf Sezan, AA muhabirine, kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.A'nın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Sezan, kazadan yaklaşık 10 gün sonra çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını bulunan görüntüler ile kaza tespit tutanağı arasında farklılıklar olduğunu gördüklerini dile getirdi.

        Görüntülerde oğlunun önünde ani bir şekilde dönen kamyonete çarpmamak için uğraştığını ve kamyonetin kasasının açık bırakılan kapağa çarpması sonucu öldüğünün görüldüğünü anlatan Sezan, "İddianamenin hazırlanması bizi mutlu etti. Umarım oğlumuzun ölümüne neden olan sürücü hak ettiği cezayı alacaktır." dedi.

        - "Hayalleri yarım kaldı"

        Oğlunun kardeşlerinin eğitimini sürdürmesi için çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Sezan, "Üniversiteye gitmeyi çok istiyordu ancak aile ekonomisine destek olmak ve kardeşlerini okutmak için çalışmak istedi. Bir depoda işe girdi. Hayalleri yarım kaldı. Güzel bir aile kurmak istiyordu. Kardeşlerinin eğitim hayatlarını bitirdiğini de göremedi." ifadelerini kullandı.

        Anne Özlem Sezan da zorluklar içerisinde büyüttüğü oğlunun ölümünün üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

