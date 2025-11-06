Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Halil Ç. idaresindeki 34 HDD 977 plakalı motosiklet, Belek Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, ana yolda ilerleyen motosiklet ile yan yoldan gelen otomobilin çarpışması ve motosikletlinin savrulması yer alıyor.
