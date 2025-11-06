Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Halil Ç. idaresindeki 34 HDD 977 plakalı motosiklet, Belek Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, ana yolda ilerleyen motosiklet ile yan yoldan gelen otomobilin çarpışması ve motosikletlinin savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Kaş Kaymakamı ilçedeki mahalleleri ziyaret etti
        Kaş Kaymakamı ilçedeki mahalleleri ziyaret etti
        Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı, kamyonet sürücüs...
        Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı, kamyonet sürücüs...
        Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalan...
        Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalan...
        SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda yangına dayanıklı malzemeler sergilendi
        SYT Otel Ekipmanları Fuarı'nda yangına dayanıklı malzemeler sergilendi
        29 yıllık böbrek hastasının nakil hayali 45 dakikada çıkan bağışla gerçekle...
        29 yıllık böbrek hastasının nakil hayali 45 dakikada çıkan bağışla gerçekle...
        Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" otellerin doluluk oranlarını artırdı
        Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" otellerin doluluk oranlarını artırdı