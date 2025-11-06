Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Görüntüde, ana yolda ilerleyen motosiklet ile yan yoldan gelen otomobilin çarpışması ve motosikletlinin savrulması yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.