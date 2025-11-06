TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri Alanya'da sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da sona erdi.

Yedi merkezde yapılan etaplarda birinci olan Çimhan Manavgat Belediyespor, City Line Alanya Belediyespor, Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor, Karataş Belediyespor, Adilcevaz Belediyespor, Giresun Sahilspor ve Cumaovası Özderespor'un yer aldığı organizasyonda maçlar Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde yapıldı.

31 Ekim'de başlayan ve 7 gün süren organizasyonun final gününde City Line Alanya Belediyespor, Çimhan Manavgat Belediyespor'u 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Organizasyonda üçüncülüğü ise Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor'u 8-7 yenen Adilcevaz Belediyespor elde etti.

Süper finallerde Adilcevaz Belediyespor'dan Ege Alkan "fair play", Cengizhan Küser "en değerli genç oyuncu", City Line Alanya Belediyespor'dan Breno Rodriges Xavier "en değerli oyuncu", İsmail Turhan "en iyi kaleci" ve Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor'dan Ciki Ardil de "gol kralı" ödülünü aldı.

Törende dereceye giren takımlara, kupa ile madalyaları belediye ve organizasyon yetkililerince verildi.