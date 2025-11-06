Habertürk
        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu

        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu

        Antalya'da gün batımı dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:19 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:19
        Antalya'da gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        Antalya'da gün batımı dronla görüntülendi.

        Tarihi, denizi ve otelleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken kent, gün batımıyla da ilgi görüyor.

        Gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıl rengini alan gökyüzünün Akdeniz'e yansıması hayranlık uyandırıyor.

        Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken kimileri de manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

        Gün batımı sırasında dronla kaydedilen görüntülere, gökyüzündeki uçaklar ile denizdeki tekneler de yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

