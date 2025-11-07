Antalya'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çakış Mahallesi Karakaya mevkisinde otoyol inşaatında çalışan ve şantiye alanına dönmek üzere yola çıkan operatör İsmail Özen idaresindeki iş makinesi, yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada operatör Özen sıkışarak yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.