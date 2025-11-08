Kemer'de "7'den 70'e Atatürk'ü Anma ve Anlama" konseri verildi

Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, konserin anlatıcılığını yapan İdris Bayram'a, Kemer Belediye Meclis Üyesi Sema Özdemir ise Şef Üstündağ'a çiçek takdim etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün yolunun ilim ve bilim yolu olduğunu belirtti.

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Kemer Belediyesi Halk Korosunca, "7'den 70'e Atatürk'ü Anma ve Anlama" konseri verildi.

