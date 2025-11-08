Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi

        Antalya'nın Alanya ilçesine Fransa bayraklı lüks yolcu gemisi "Le Laperouse" 148 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:47
        Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi
        Antalya'nın Alanya ilçesine Fransa bayraklı lüks yolcu gemisi "Le Laperouse" 148 turist getirdi.

        Antalya Limanı'ndan sonra rotasını Alanya ilçesine çeviren 131 metre uzunluğundaki gemide çoğu Fransız 148 yolcu ile 118 personel bulunduğu öğrenildi.

        Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezdi.

        "Le Laperouse'nin sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

