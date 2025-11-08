Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi
Antalya'nın Alanya ilçesine Fransa bayraklı lüks yolcu gemisi "Le Laperouse" 148 turist getirdi.
Antalya Limanı'ndan sonra rotasını Alanya ilçesine çeviren 131 metre uzunluğundaki gemide çoğu Fransız 148 yolcu ile 118 personel bulunduğu öğrenildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından kentteki tarihi yerleri ve çarşıyı gezdi.
"Le Laperouse'nin sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.
