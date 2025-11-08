Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej, çok sayıda vatandaşın katılımıyla zeytin temalı kıyafetler ve yöresel ritimlerle renkli görüntülere sahne oldu. Bazı vatandaşlar korteji balkonlarından takip ederek kutlamaya dahil oldu.

        Kortejin ardından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde resmi açılış töreni düzenlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, zeytinin binlerce yıllık medeniyetlerin ortak değeri olduğunu belirtti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin üreticiyi desteklemeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, 19 ilçede 1500 dekar alanda toplam 63 bin 150 zeytin fidanının üreticilere ulaştırıldığını, sadece 2025 yılında bu fidanların 40 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi.

        Özdemir, amaçlarının yalnızca zeytin miktarını artırmak olmadığını, ürün kalitesini yükseltmeyi, verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmayı istediklerini ifade etti.

        Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, festivalin Manavgat'ın tarımsal potansiyelini görünür kılan önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

        Festivalle ilçenin zeytin üretim potansiyelini tanıtmak ve yerel üreticiyi desteklemenin amaçladığını ifade eden Çiçek, "Bugün, binlerce yıllık bir kültürün, alın terinin ve bereketin sembolü olan zeytinin etrafında yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gördüğü yoğun ilgi bizlere güç verdi, umut verdi. Bu yıl aynı heyecanla ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Manavgat'ın Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Çiçek, ilçede yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, 50 bin dönüm ekim alanı, yıllık 50 bin ton zeytin hasadı ve bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu söyledi.

        Bölgedeki zeytin çeşitliliğine işaret eden Çiçek, Manavgat'a özgü Beylik zeytini ile Antalya'ya özgü Tavşan yüreği zeytinini daha fazla tanıtmak ve markalaştırmak istediklerini kaydetti.

        Çiçek, festival hazırlıklarına katkı sağlayan Manavgat Ziraat Odasına, MATSO'ya, MASİAD'a, Manavgat Muz Üreticileri Birliğine ve Manavgat Aşçılar Derneğine teşekkür etti.

        Yarın sona erecek festival kapsamında zeytinyağı tadımları, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak (2)
        Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı"nın açılışında k...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı"nın açılışında k...
        Antalya Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi
        Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi
        Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi
        Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi
        Bakan Uraloğlu: "Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesinde 440 kilometrenin 40...
        Bakan Uraloğlu: "Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesinde 440 kilometrenin 40...