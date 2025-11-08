Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya DOB "Aşk-ı Memnu" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Aşk-ı Memnu operasını bu yıl ilk ve son kez 11 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya DOB "Aşk-ı Memnu" operasını sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Aşk-ı Memnu operasını bu yıl ilk ve son kez 11 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan ve yasak bir aşkın trajik güzelliğini konu alan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde iki perde olarak sahnelenecek.

        Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan 'Aşk-ı Memnu' operası, Selman Ada'nın duygu yüklü müzikleri ve Tarık Günersel'in özgün librettosu ile yeniden hayat buluyor.

        Eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımında Gürcan Kubilay, kostüm tasarımında ise Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü'nün imzası bulunuyor.

        Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserin koro şefliğini Mahir Seyrek, ışık tasarımını Mustafa Eski ve koreografisini de Meray Kartal yapacak.

        Eserde Arzu Yaman "Bihter", Dağhan Ergün "Behlül", Şafak Güç "Adnan Bey", I. Meriç Karataş "Firdevs", Ceren Tereci Aytekin "Nihal", Seda Güç "Mlle de Courton", Fatih Kayhan "Beşir", A. Zişan Damcıoğlu da "Nesrin" rolüyle sahnede olacak.

        Eserin sınırlı sayıdaki biletleri, Antalya DOB gişesi ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek, temsile 7 yaş ve üzeri sanatseverler katılım sağlayabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
        Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar
        Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelendi
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelendi
        Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak (2)
        Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı"nın açılışında k...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı"nın açılışında k...