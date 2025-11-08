Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gençler fikirlerini yarıştırdı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gençler Arası Münazara Yarışması Finali, tarihin ve demokrasinin buluştuğu Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:58 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:58
        Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gençler fikirlerini yarıştırdı
        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın finalinde, Antalya genelinde yapılan elemeleri geçerek finale kalan genç münazaracılar sahne aldı. Parlamenter stil formatında gerçekleştirilen finalde takımlar, toplumsal ve kültürel konular üzerine argümanlarını sundu.

        Finalin baş jüriliğini münazara eğitmeni Enes Koç üstlendi. Yarışma süresince gençler, eleştirel düşünme, ifade gücü ve ikna kabiliyeti yönlerinden değerlendirildi.

        Etkinliğin ardından katılımcılar, Patara Antik Kenti'ni gezerek bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Finalin sonunda birinci olan Muhalefet Açılış Takımı üyeleri Ayberk Efekan Kozan ve Mehmet Deniz Aydın ödüllendirildi, katılımcılara da teşekkür belgesi verildi.

        - "Gençler hayata dair önemli konuları tartıştı"

        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, mekanın ruhuna en uygun etkinlik formatlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gençlerin fikirlerini güçlü şekilde ifade ederek birbirleriyle başarılı şekilde yarıştıklarını dile getiren Beyoğlu, "Burası, temsili demokrasinin ortaya çıktığı ve dünyanın ilk parlamento binası olarak kabul edilen yer. Gençlerimiz de burada, tıpkı geçmişte olduğu gibi hayata dair önemli konular üzerine fikirlerini paylaştı." dedi.

        Beyoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak kütüphaneleri hem fiziksel imkanlar hem de hizmet altyapısı bakımından geliştirmeye çalıştıklarını, aynı zamanda çocuklara 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Münazara turnuvasının da bu hedeflerle birebir örtüşen bir etkinlik formatında olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Gençlerimiz burada fikirlerini temellendirirken bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyuyor, biz de bu kaynakları zenginleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Yarışmada birinci olan Ayberk Efekan Kozan, tarifsiz mutluluk yaşadığını dile getirdi. Böyle bir organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Kozan, "Böyle tarihi bir mekanda konuşma yapabilmek, muhtemelen hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir şey." ifadesini kullandı.

        Takım arkadaşı Mehmet Deniz Aydın da güzel bir turnuvada yarıştığını, başarılı bir performans sergilediklerini kaydetti.

