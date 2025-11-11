Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, devam ediyor

Turnuva 13 Kasım Perşembe günü Türkiye- İngiltere, Ukrayna–Japonya karşılaşmaları ile devam edecek.

Maç sonuçlarına göre İngiltere 4 puanla lider, Ukrayna 4 puanla ikinci, Türkiye 3 puanla 3'üncü. puanı bulunmayan Japonya ise 4'üncü sırada yer aldı.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Türk Milli takımı, Ukrayna’ya 2-1'lik skorla yenildi. Maçta millilerin gollünü Serkan Dayangaç attı. Günün diğer maçında ise İngiltere Japonya’yı 7-1 yendi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ev sahipliğinde Serik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, Ukrayna, Japonya ve İngiltere mücadele ediyor.

Görme engelliler sporunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Kısmi Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya’da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.