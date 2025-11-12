Habertürk
        Alanya Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

        Alanya Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

        Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından 19'uncusu düzenlenen Medya Başarı Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 22:45 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:45
        Alanya Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından 19'uncusu düzenlenen Medya Başarı Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene, Alanya Kaymakam Vekili ve Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve aileleri katıldı.

        AGC Başkanı Gaye Coşkun, törendeki konuşmasına, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

        Jürinin titiz çalışmayla dereceye giren gazetecileri belirlediğini, gazetecilerin alkışı hak eden işler yaptığını ifade eden Coşkun, ödüllerin teşvik niteliğinde olduğunu dile getirdi.

        Dünyanın hızla dijitalleştiğine dikkati çeken Coşkun, son 10-15 yılda yaşanan bu değişimin ve dönüşümün medya sektörünü de şekillendirdiğini kaydetti.

        Coşkun, gazetecilik meslek ilkelerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurgulayarak, "Bir meslek yasasının çıkmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır. Gazeteciliğin kapsamı, meslektaşlarımızın temel hak ve sorumlulukları, mesleğin üzerine inşa edildiği evrensel ilkeler, mesleğin iç denetiminin çerçevesi, mesleğin sürdürülebilirliğinin finansal dayanakları ve bu süreçleri yönetecek özerk mesleki bir yapı düzenlenmelidir. Bu konuda siyasi partilerimizden tam destek bekliyoruz." diye konuştu.

        Geçen yılki çalışmaların değerlendirildiği yarışmada 14 dalda ödül verildi. Anadolu Ajansı'nda serbest haberci olarak hizmet veren Mert Cantürk, "Dijital Medya Fotoğrafı" dalında kazandığı ödülünü Anadolu Ajansı Karadeniz Haberleri Müdür Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen'den aldı.

        Tören, diğer dallardaki ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

