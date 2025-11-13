Antalya'da kaldırımda yürürken saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırdı. Yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına önce yumrukla daha sonra da kesici bir cisimle saldıran şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

