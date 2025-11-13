Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaldırımda yürürken saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına önce yumrukla daha sonra da kesici bir cisimle saldıran şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaldırımda yürürken saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına önce yumrukla daha sonra da kesici bir cisimle saldıran şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Cikcilli Mahallesi'nde kaldırımda cep telefonuyla konuşarak yürüyen A.H'ye, karşı yönden gelen bir kişi yumrukla saldırdı. Yere düşen kadını yüzünden kesici bir cisimle yaralayan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

        Hastanede yüzüne dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen kadın, polise şikayette bulundu.

        Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırı sırasında kapüşon takan ve sırtında çanta bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saldırıya uğrayan A.H'nin, ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

        Öte yandan, olay anı bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da oturdukları evden tahliye edilen dede ve torunlarına belediye de...
        Antalya'da oturdukları evden tahliye edilen dede ve torunlarına belediye de...
        Üç torunuyla yaşadığı evden tahliye edilmek istenen dedeye iyi haber Aile,...
        Üç torunuyla yaşadığı evden tahliye edilmek istenen dedeye iyi haber Aile,...
        Dağın zirvesinde fenalaşınca ekiplerin kurtarmak için seferber olduğu adam...
        Dağın zirvesinde fenalaşınca ekiplerin kurtarmak için seferber olduğu adam...
        Tehdit edilince duruşmada şikayetini çekti, 2 gün sonra suç duyurusunda bul...
        Tehdit edilince duruşmada şikayetini çekti, 2 gün sonra suç duyurusunda bul...
        Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraldı
        Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraldı
        Cinayet davası duruşmasında şikayetini çekti, adliyeye başvurup "Tehdit edi...
        Cinayet davası duruşmasında şikayetini çekti, adliyeye başvurup "Tehdit edi...