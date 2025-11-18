Serikspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında SMS Grup Sarıyer'i sahasındaki tadilat nedeniyle Bolu'da konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde dinamik ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı.
Futbolcular, daha sonra pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Serikspor ile SMS Grup Sarıyer, 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya temsilcisi, ligde 19 puanla 10'uncu, İstanbul ekibi ise 11 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.
