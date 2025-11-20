Antalya'da "Çocuk Hakları Sokağı" açıldı
Antalya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Sokağı"nın açılışı yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kepez Belediyesince Dokumapark'ta düzenlenen etkinlik, Çocuk Hakları Sokağı istikametine oluşturulan kortej yürüyüşü ile başladı.
Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukların haklarını savunmak ve bu konuda bilgi alışverişinde bulunmak için birçok program düzenlendiklerini söyledi.
Her çocuğun sağlık ve eğitim gibi tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Sökmen, "Sağlık ve barınma sorunu olmayan, üreten, özgüvenli, düşünen, aklın ve bilimin ışığında kendini geliştirmiş çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak görevidir." dedi.
Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da çocukların yarının umudu ve teminatı olduğunu vurguladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünü dile getiren Dervişoğlu, "Savaş ve çatışma içinde olan dünya çocukları da var. Onların bu ortamdan uzak tutulması çok önemli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumak ve yetiştirmek için hepimizin üzerine görev düşmekte." diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de çocuk haklarının doğuştan gelen temel hak olduğunu belirterek, bu hakların güvence altına alınmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.
Belediye olarak çocukları her zaman çalışmalarının merkezine koyduklarını aktaran Kocagöz, çok sayıda kreş ve kütüphaneyi çocukların hizmetine sunduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla "Çocuk Hakları Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
