Antalya'da "Çocuk Hakları Sokağı" açıldı

Antalya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Sokağı"nın açılışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kepez Belediyesince Dokumapark'ta düzenlenen etkinlik, Çocuk Hakları Sokağı istikametine oluşturulan kortej yürüyüşü ile başladı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukların haklarını savunmak ve bu konuda bilgi alışverişinde bulunmak için birçok program düzenlendiklerini söyledi.

Her çocuğun sağlık ve eğitim gibi tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Sökmen, "Sağlık ve barınma sorunu olmayan, üreten, özgüvenli, düşünen, aklın ve bilimin ışığında kendini geliştirmiş çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak görevidir." dedi.

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da çocukların yarının umudu ve teminatı olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünü dile getiren Dervişoğlu, "Savaş ve çatışma içinde olan dünya çocukları da var. Onların bu ortamdan uzak tutulması çok önemli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumak ve yetiştirmek için hepimizin üzerine görev düşmekte." diye konuştu.