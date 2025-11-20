Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapay zeka destekli proje hazırlandı

        Antalya'daki sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlayan "Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 19:41 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:41
        Antalya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapay zeka destekli proje hazırlandı
        Antalya'daki sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlayan "Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Antalya Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünce hazırlanan proje, İnovatif Potansiyel Üretim ve Teknolojileri Derneği (INPUT) tarafından yürütülüyor.

        Proje kapsamında uygulanacak eğitimde, STK'lar için yapay zekanın temelleri ve dijital dönüşüm, yapay zeka ile içerik üretimi ve dijital iletişim, yapay zeka etiği ve dijital sorumluluk, veri analizi ve stratejik planlama, yapay zeka destekli proje yönetimi ve otomasyon ile yapay zeka çözümlerinin kurumsal yapılara entegrasyonu konuları ele alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

