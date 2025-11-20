Antalya'da sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapay zeka destekli proje hazırlandı

Antalya'daki sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlayan "Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Antalya Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünce hazırlanan proje, İnovatif Potansiyel Üretim ve Teknolojileri Derneği (INPUT) tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında uygulanacak eğitimde, STK'lar için yapay zekanın temelleri ve dijital dönüşüm, yapay zeka ile içerik üretimi ve dijital iletişim, yapay zeka etiği ve dijital sorumluluk, veri analizi ve stratejik planlama, yapay zeka destekli proje yönetimi ve otomasyon ile yapay zeka çözümlerinin kurumsal yapılara entegrasyonu konuları ele alınacak.