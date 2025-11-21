Habertürk
        Antalya'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Giriş: 21.11.2025 - 13:35 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:35
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

