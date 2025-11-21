Antalya'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.