Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza uygulandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesi'nde denetim çalışması yapıldı.

        Uygulamada çakarlı araç kullandığı tespit edilen pikap sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Sürücünün ehliyetine bir ay el konulurken, araç trafikten 30 gün süreyle men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        Bakan Ersoy duyurdu: Şeb-i Arûs artık dünyaya tanıtılacak
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Antalya'da motosikletle gelip iş yerine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerad...
        Antalya'da motosikletle gelip iş yerine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerad...
        Antalya'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
        Alanya'da çakarlı araca 276 bin TL ceza
        Alanya'da çakarlı araca 276 bin TL ceza
        Antalya'nın çeyrek asra ulaşan piyano festivali başlıyor
        Antalya'nın çeyrek asra ulaşan piyano festivali başlıyor
        ANTGİAD'dan "başarı ve batış hikayesi" üzerine özel söyleşi
        ANTGİAD'dan "başarı ve batış hikayesi" üzerine özel söyleşi
        Oteldeki zehirlenme sonrası 'alüminyum fosfit' uyarısı: Ambar hapı olarak b...
        Oteldeki zehirlenme sonrası 'alüminyum fosfit' uyarısı: Ambar hapı olarak b...