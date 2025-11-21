Alanya'da çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza uygulandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesi'nde denetim çalışması yapıldı.
Uygulamada çakarlı araç kullandığı tespit edilen pikap sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetine bir ay el konulurken, araç trafikten 30 gün süreyle men edildi.
