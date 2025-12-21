Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana
Gol: Dk. 13 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Efecan Karaca, Dk. 37 Hwang, Dk. 45+2 Duarte (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
