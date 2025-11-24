Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerden öğretmenlere özel gösteri
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ahmet Yesevi İlkokulu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Okulun bahçesinde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okulun öğrencileri Derin Kahraman ve Eymen Ayaz Koruk'un sunumuyla yapılan törende İnci Özcan ve Mustafa Bekir Tosun şiir okudu.
Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, öğretmenler ve velilerden alkış aldı.
