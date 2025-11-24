Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerden öğretmenlere özel gösteri

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ahmet Yesevi İlkokulu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:03
        Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerden öğretmenlere özel gösteri
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ahmet Yesevi İlkokulu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Okulun bahçesinde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okulun öğrencileri Derin Kahraman ve Eymen Ayaz Koruk'un sunumuyla yapılan törende İnci Özcan ve Mustafa Bekir Tosun şiir okudu.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, öğretmenler ve velilerden alkış aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

