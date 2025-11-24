Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerden öğretmenlere özel gösteri

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, öğretmenler ve velilerden alkış aldı.

Okulun öğrencileri Derin Kahraman ve Eymen Ayaz Koruk'un sunumuyla yapılan törende İnci Özcan ve Mustafa Bekir Tosun şiir okudu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.