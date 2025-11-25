Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Deri ve Kürk Modası Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 15. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 8-11 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:24
        Deri ve Kürk Modası Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 15. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 8-11 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Dernek Başkanı Cengiz Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada, fuarda 56 koleksiyoner firma ile 18 ülkeden zincir mağazaların karar vericileri ve büyük satın alıcıları bir araya getireceklerini belirtti.

        Fuarın sektör açısından önemli olduğunu aktaran Sarıgül, fuarda yerli firmaların ürünlerini sergileyeceğini ve yurt dışından gelen alıcılarla ikili görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

        Fuarı, Türkiye'nin deri ve kürk konfeksiyonundaki en büyük uluslararası etkinliği olarak nitelendiren Sarıgül, şunları kaydetti:

        "Antalya'daki fuar deri konfeksiyon sektörünün tek elle tutulur buluşma noktası. Toplam sektör ihracatımızın büyük bir bölümünü bu fuardan çıkarıyoruz. Gelen misafirler, ürünleri görerek sipariş veriyor ve uzun soluklu ticaret için de bir zemin oluşuyor. Fuar, yapılan ön görüşmeler, devam eden koleksiyon değerlendirmeleri ve sonraki siparişlerle tüm yıla yayılan büyük bir ticari hacim yaratıyor."

        Fuara katılan firmaların da kendi tasarımlarını sergilediklerini anlatan Sarıgül, hiçbir tasarımın kopyala-yapıştır olmadığını, markaların özgün ürünleri olduğunu ifade etti.

        Sarıgül, iç pazarda da gerçek deriye olan ilginin son yıllarda dikkat çekici biçimde arttığını belirtti.

        Sağlık ve kalite kaygılarının etkisiyle tüketicilerin suni deriden uzaklaştığına işaret eden Sarıgül, "Dünyanın en iyi derisini üreten bir ülkeyiz. Türk tüketicisinin bunu daha fazla talep etmeye başlaması bizi sevindiriyor. İç pazar artık sektör için ciddi bir büyüme alanı haline geldi ve kendi pazarımızda da bunu değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

