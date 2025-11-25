Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:12 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:12
        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartın restoranında, yabancı uyruklu I.M. ile Doğan Duman arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine I.M, restoranın çıkışında Duman'a tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaçan I.M. ile yanındaki kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde yakalandı.

        Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede 22 boş kovan tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

