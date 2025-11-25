Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartın restoranında, yabancı uyruklu I.M. ile Doğan Duman arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine I.M, restoranın çıkışında Duman'a tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaçan I.M. ile yanındaki kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde yakalandı.
Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede 22 boş kovan tespit edildi.
